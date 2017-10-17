На Ямал приплыли полсотни английских коров

В Ямало-Ненецкий автономный округ из Пермского края по воде доставили 52 коровы английской породы герефорд, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации региона.

«Эта порода предназначена для развития мясного и даже деликатесного животноводства, для производства молока она нерациональна», — отметил собеседник агентства.

Герефорды, по словам специалистов, хорошо переносят северный климат и отличаются выносливостью.

Животных разместили в муниципальном сельхозпредприятии «Мужевское». Оно стало вторым в ЯНАО хозяйством, содержащим герефордов.

Коров приобрели за счет региональной агропромышленной программы.