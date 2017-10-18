69-я параллель
 

Ямальские чиновники будут рассматривать обращения с ошибками в адресате

Перейти в «Мою Ленту»

Чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будут рассматривать обращения граждан даже с ошибками в названии организации или должностного лица, если это не мешает установить адресата. Об этом сообщается на сайте окружной администрации в среду, 18 октября.

Согласно новому региональному закону также сокращаются некоторые сроки рассмотрения писем граждан и вводится право льготников на прием в первоочередном порядке.

Для ускорения процесса и удобства чиновникам разрешат принимать граждан в режиме видеоконференции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Собчак пойдет в президенты России
Рэперы-хакеры залупили припев и обманом забрались на первую строчку чарта
Новосибирскую библиотеку оштрафовали за доступ к сайтам с наркотиками
Россия испытала секретный ракетный комплекс
Познер объяснил дружбу с признавшимся в убийстве ведущим-дебоширом
Силовики попытались взять штурмом палаточный городок у стен Верховной Рады
Олимпийская чемпионка из США рассказала о семи годах насилия над ней
69-я параллель
69-я параллель17:4815 октября

«Они боятся говорить на своих языках»

Почему коренным народам Севера тяжело жить
17:0417 октября

Более десятка отдаленных таймырских поселков получат доступ к сети через WiFi

20:0128 июня

В порту Дудинки началось восстановление морского порта после паводка

21:2217 октября

На Ямал приплыли полсотни английских коров

69-я параллель18:41 8 августа

Далеко пошли

Что толпы туристов находят на краю земли
16:3916 октября

На Ямале создали онлайн-реестр обращений граждан к чиновникам по вопросам ЖКХ

16:3313 октября

Минобороны предложило присвоить открытым в Арктике островам имена военных ученых

17:0928 сентября

На ремонт и оборудование больниц Мурманская области выделила полмиллиарда рублей

69-я параллель16:1113 октября

«Интеллигенты на глазах превращались в скотов»

Режиссер заполярного театра о массовых расстрелах после премьеры в эпоху ГУЛАГа
17:0116 октября

Детский технопарк «Кванториум» откроется в Мурманске

17:0413 октября

Опасавшийся лишить пса любимого дивана мурманчанин погасил все долги

13:2212 октября

Дачник помог ученым отыскать уникальные артефакты в Мурманской области

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
«Хотите совет? Не слушайте советов»
Фредерик Бегбедер, Сергей Лавров и другие звезды фестиваля молодежи и студентов
Собчак пойдет в президенты России
Новосибирскую библиотеку оштрафовали за доступ к сайтам с наркотиками
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Житель Красноярска представлялся гинекологом и выманивал фотографии детей
Младенец попил минералки под Москвой и умер
Все материалы
Мир
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Неизвестный открыл огонь по посетителям бизнес-парка в Мэриленде
Финский президент поделился опытом налаживания контактов с Путиным
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Дети второго сорта
Почему Латвия не устает бороться за «расовую чистоту»
Президент Чехии снова назвал потерю Украиной Крыма свершившимся фактом
Ярош отказался свергать Порошенко
Поддержавший Майдан депутат Рады обвинил митингующих в Киеве в беспорядках
В Таджикистане поставили на учет всех геев и лесбиянок
На Украине рассказали об устранении сотрудниками СБУ основателя полка «Азов»
Соратница Порошенко посоветовала белорусам отказаться от русского языка
Все материалы
Экономика
Стоп!
Замедление инфляции грозит России катастрофой
Билл ГейтсНе жалко
На что тратят свои деньги самые богатые люди мира
Прощай, халява
Россия скоро лишится доступных автомобилей
Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году
Правительство урежет программу поддержки спроса на новые авто
Сорос перевел 18 миллиардов долларов признанному нежелательным в России фонду
Последствия каталонского кризиса оценили в 12 миллиардов евро
Все материалы
Силовые структуры
Перекрыли воду
Люди с оружием месяц держали в страхе жителей Хабаровского села
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Житель Королева в попытке вернуть бывшую жену отрезал ей ухо и убил ее супруга
На главу ярославского интерната завели дело после скандала с пьющими мочу детьми
Подчиненную арестованного замдиректора ФСИН Коршунова заподозрили в коррупции
Задержание террористов в Татарстане сняли на видео
Все материалы
Наука и техника
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Пассажирский самолет столкнулся с беспилотником
Россия испытала секретный ракетный комплекс
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
На Луне нашли гигантский туннель
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Подруга изнасилованной олимпийской чемпионки ответила на обвинения в бездействии
Олимпийская чемпионка из США рассказала о семи годах насилия над ней
РФС объяснил беспрерывное падение сборной России в рейтинге ФИФА
Липницкая нашла новую работу
Олимпийская чемпионка обвинила партнера по сборной СССР в изнасиловании
Все материалы
Культура
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
«Катится, катится голубой Мирон»
Чем закончилась схватка Оксимирона с огромным арабом в Америке
«Огромный красный мужик лапает синюю тощую женщину»
Егор Кончаловский о разнице между сексом на экране и в жизни
Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед россиянками
«Ленинград» выпустил клип о пьющем провинциале-кандидате в президенты
В Москве простились с Дмитрием Марьяновым
Невеста Кита Харингтона заставляла его переодеваться в Джона Сноу
Все материалы
Интернет и СМИ
Смотрящие
Что скрывает британская глубинка
Отъявленный насильник и сутенер обвинил СМИ в очернении его доброго имени
Тонкости вагинаномики
Каким будет секс будущего
Людей заставили есть самый омерзительный фрукт на планете и показали их реакцию
В сети составили список самых сокровенных секретов
Журналистка пожаловалась на китайские власти и исчезла из прямого эфира
Российского блогера обвинили в развращении малолетних с помощью фаллоимитатора
Все материалы
Ценности
Мехом кверху
Дизайнеры перестали драть шкуры с животных, но не с покупателей
Российские ювелиры вставили в iPhone частицы Луны и Марса
Американский дизайнер научил россиян шить ботинки
Европейские модницы помешались из-за ботинок
Yeezy выпустит кроссовки для геймеров
Итальянский бренд снял фильм с пальто в главной роли
Volvo запустит в Китае производство спортивных электромобилей под новым брендом
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Падение крана на едущий автомобиль в Китае попало на видео
Видео выдало интимные отношения американской учительницы и школьного хулигана
Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра за рекордное время
Все материалы
Несите нейрализатор
Тест Citroen C3 Aircross: поможет ли бывшему компактвэну статус кроссовера
Офф-топчик
Какие кроссоверы и внедорожники в сентябре покупали лучше других
Редкие машины, которые вытащили с того света
Автомобили, возрожденные из пепла
Машины против всех
Автомобили против снегоходов, лошадей и других неожиданных противников
Автомобили Infiniti подключили к домашней системе голосового управления
1115-сильный Nissan GT-R поборется с Porsche за рекорд «Ринга»
Jeep Cherokee избавят от раскритикованного фанатами дизайна
Все материалы
Технология обмана
Продающие права на неустойку участники долевого строительства серьезно рискуют
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Мы — не дойные коровы»
Почему москвичкам не стоит жить с приезжими
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы