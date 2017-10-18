Ямальские чиновники будут рассматривать обращения с ошибками в адресате

Чиновники в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будут рассматривать обращения граждан даже с ошибками в названии организации или должностного лица, если это не мешает установить адресата. Об этом сообщается на сайте окружной администрации в среду, 18 октября.

Согласно новому региональному закону также сокращаются некоторые сроки рассмотрения писем граждан и вводится право льготников на прием в первоочередном порядке.

Для ускорения процесса и удобства чиновникам разрешат принимать граждан в режиме видеоконференции.