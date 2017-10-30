Ямальское предприятие будет поставлять оленину в Европу

Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» из Приуральского района получил право на поставки мяса северного оленя в страны Евросоюза, сообщает в понедельник, 30 октября, «Комсомольская правда на Ямале».

По данным издания, в планах предприятия — заготовка в этом сезоне 130 тонн мяса. Переговоры о возможности поставок оленины в Германию прошли в начале октября во время Дней Ямала в немецком городе Дюссельдорф. Соответствующий договор о намерениях стороны заключили ранее – в январе 2017 года на «Зеленой неделе» в Берлине. 15 ноября на заготовительный комплекс приедут немецкие партнеры, чтобы ознакомиться с производством и дать рекомендации по обвалке мяса в соответствии со своими требованиями.

Таким образом, «Паюта» станет вторым ямальским экспортером оленины заграницу.

Комплекс также готов предложить иностранным покупателям оленьи шкуры. Сейчас на производстве с помощью барабанной засолки заготовлено три тысячи шкур.