Ямальцы представили экологический проект на Форуме молодежи коренных народов

Молодые жители Ямала представили свои проекты на III Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России в Красноярске. Об этом в среду, 25 октября, сообщает официальный портал правительства региона.

Одно из предложений жителей региона — уборка тундры: идея в том, чтобы создать в муниципалитетах округа на время каникул молодежные волонтерские отряды для наведения порядка в местах стоянок стойбищ оленей после их каслания (кочевого перехода).

Отмечается, что другие проекты до 28 октября представят жители Шурышкарского, Пуровского, Ямальского, Тазовского районов округа и Салехарда. Предложения коснутся экологической и социальной тематики.

На Форум приехали более 150 молодых людей из 35 регионов России. Ожидаемым событием станет расширенное заседание Молодежного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, на котором подведут итоги работы и проведут выборы председателя молодежного совета на следующий год.

