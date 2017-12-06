Спасший оленевода школьник получил медаль

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа губернатор региона Дмитрий Кобылкин вручил награды «За мужество и самоотверженность» 32 ямальцам. Среди них оказался ученик 8 «Б» класса Ямальской школы-интерната Николай Салиндер, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Летом этого года 13-летний подросток спас тонущего оленевода, отца четверых детей, отмечает издание. Инцидент произошел во время перегона стада оленей. Животные повернули в реку, и пастух, пытавшийся отогнать их, начал тонуть. Взрослые начали надувать резиновую лодку, чтобы спасти его, но ребенок отреагировал быстрее: бросил тынзян и заарканил мужчину. Николай Салиндер скромный мальчик: сказал, что на его месте так поступил бы любой и подвигом свой поступок не считает.

«Такой он у нас небольшой, но какой храбрый. Для нас в тундре помогать – дело обычное, мы живем в атмосфере взаимопомощи», – рассказала его учительница Надежда Вануйто.

Отмечается, что церемония награждения состоялась в Салехарде в преддверии 87-й годовщины со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа.