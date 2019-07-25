Ямальским оленеводам доплатят за упитанных животных

Для оленеводов Ямала расширят меры государственной поддержки, которые будут способствовать повышению их доходов, сообщает «Север-Пресс».

С 2019 года доступны гранты-агростартапы до трех миллионов рублей для тундровиков, которые хотят открыть и развивать свое дело. Претендовать на них могут созданные в этом году фермерские хозяйства и граждане, которые еще не начали свой бизнес. Потратить деньги можно в том числе на снегоходную технику и оленей.

К 2020 году планируется повысить цену закупки мяса оленя первой категории. Это должно простимулировать кочевников увеличивать качество поголовья и численность важенок для получения приплода, вовремя проводить ветеринарно-профилактические мероприятия, соблюдать пастбищеоборот и при необходимости использовать подкормку.

Ранее финансовую поддержку получили оленеводы и фермеры Чукотки. Местное правительство запланировало выделить для них почти пять миллиардов рублей за три года.

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