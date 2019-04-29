Ветераны оленеводства получат дома на Ямале

В селе Сеяха в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа для оленеводов построят три благоустроенных дома по 24 квартиры в каждом. Об этом пишет ИА «Север-Пресс» со ссылкой на начальника управления строительства и архитектуры администрации Ямальского района Аслана Абидокова.

По его словам, в 2019 году местные власти будут заниматься оформлением земельных участков под постройки и созданием проектных работ. Само строительство начнется в конце года или в начале 2020-го.

Абидоков сообщил, что выделение квартир кочевникам — это хорошая практика помощи ветеранам оленеводства на пенсии и она очень востребовала в местных селах.

В 2018 году в этом же районе в селе Яр-Сале был сдан дом для оленеводов на 29 квартир, его выкупали за счет средств Фонда жилищного строительства ЯНАО. Сейчас администрация рассматривает возможностью построить в этом населенном пункте еще одно аналогичное здание за деньги округа.

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