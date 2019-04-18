Для оленеводов и рыбаков Арктики разработают профессиональные компетенции

Для студентов, обучающихся профессиям оленеводов и рыбаков в Арктике, будут разработаны международные профессиональные компетенции. Об этом заявила исполняющая обязанности исполнительного директора секретариата международной неправительственной организации «Северный форум» Ольга Тимофеева-Терешкина, передает ТАСС.

По ее словам, профессиональные компетенции появятся в рамках создаваемой тематической сети арктических вузов и колледжей — Университета Арктики — до конца этого года. Тимофеева-Терешкина отметила, что это позволит поднять престиж традиционно северных профессий, а также даст возможность оленеводам и рыбакам обмениваться опытом на международных стажировках.

«Ожидается, что будут проводиться конкурсы профмастерства по образцу движения WorldSkills. Задача состоит в том, чтобы обновить кадры отрасли», — добавила она.

Университет Арктики — международная образовательная сеть, занимающаяся исследованиями Севера. На территории России существует два административных офиса организации: в Архангельске и в Якутске.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о предоставлении льгот для компаний, работающих в Арктическом регионе, планируется принять до конца года. По ее словам, этот закон даст преференции при работе в Арктической зоне.

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