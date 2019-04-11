Российские власти задумались о допуске иностранных компаний на шельф Арктики

Российское правительство рассматривает возможность допустить к разработке шельфа Арктики частные компании, в том числе иностранные. В случае принятия такого решения временный мораторий на доступ может быть снят уже в этом году, рассказал ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

По его словам, процесс снятия моратория тормозит низкая привлекательность Арктики для бизнеса. «Не вижу большого количества компаний, которые хотели бы прийти и работать в Арктике. По сегодняшним затратам на геологоразведку, по затратам на обустройство месторождений, на платформы, с учетом сегодняшней стоимости углеводородов на рынке я не вижу, чтобы очередь большая стояла», — сказал министр.

Кобылкин отметил, что выступает за привлечение иностранных компаний на шельф и рассматривает их как источник инвестиций. Он отметил, что заграничные фирмы могут участвовать в разработках в формате совместного предприятия, SPV (Special purpose vehicle — компании специального назначения) или государственно-частного партнерства. По подсчетам министерства, дополнительные доходы от нефтяного сектора могут принести федеральному бюджету более пяти миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев в разговоре с ТАСС сообщил, что в 2019 году в правительство будут внесены предложения о снятии моратория на разработку арктического шельфа. Также власти обсуждают тему снятия запрета на доступ туда частных компаний. Трутнев говорил, что таким образом Арктика получит дополнительный стимул к развитию.

В настоящее время разрабатывать шельф могут только «Газпром» и «Роснефть».

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