«Газпром нефть» добыла первые 10 миллионов тонн нефти на Приразломном

Компания «Газпром нефть шельф» добыла 10-миллионную тонну нефти на Приразломном месторождении. Об этом в рамках Международного Арктического форума рассказал заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев.

«10-миллионая тонна нефти, добытая сегодня на Приразломном месторождении, и пять лет бесперебойной промышленной эксплуатации платформы в сложнейших погодных условиях подтверждают наше лидерство в промышленном освоении арктического шельфа», — подчеркнул Патрушев. «Уникальный опыт, полученный "Газпром нефтью" на Приразломном месторождении, будет использован нами в работе над другими шельфовыми проектами компании», — рассказал он.

При этом в «Газпром нефти» отмечают, юбилейная тонна нефти будет отгружена на арктический челночный танкер «Михаил Ульянов», который, наряду с танкером «Кирилл Лавров», круглый год обеспечивает вывоз нефти с месторождения. После транспортировки на танкер-накопитель «Умба», установленный на рейде в незамерзающих водах Кольского залива вблизи Мурманска, нефть марки ARCO (Arctic oil), добываемую на Приразломном, отправят другими танкерами в Европу.

В декабре 2018 года исполнилось пять лет с начала промышленной эксплуатации первого российского проекта на арктическом шельфе — платформы «Приразломная». За данный период на месторождении было пробурено 17 скважин, включая самую протяженную скважину в истории бурения компании (6474 м). Строительство еще двух планируется завершить до конца 2019 года. Фонд скважин будет планомерно увеличиваться в последующие годы пока не достигнет проектного уровня в 32 скважины. На пике добычи объем извлекаемой на Приразломном месторождении нефти составит 4,8 миллиона тонн в год.