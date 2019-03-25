«Газпром нефть» показала Экологический атлас Печорского моря

«Газпром нефть» провела на X международном форуме «Экология» презентацию Экологического атласа Печорского моря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании. Экологический атлас — это результат масштабного многолетнего изучения флоры и фауны Печорского моря, отметили в компании. В атласе отражены результаты исследований окружающей среды в районе Приразломного месторождения.

Экологический атлас Печорского моря был представлен начальником департамента по развитию бизнеса и государственному регулированию на шельфе «Газпром нефти» Сергеем Матросовым, который подчеркнул, что проведенные многолетние исследования показали отсутствие отклонений в состоянии береговых экосистем и акватории Печорского моря. Кроме того, не было обнаружено значимых колебаний в миграциях моржей в районе Приразломного месторождения.

На сайте компании «Газпром нефть шельф» уже опубликована электронная версия атласа, в которой больше 140 страниц, масса уникальных карт, иллюстраций и справочной информации. Заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева и заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев получили первые экземпляры атласа.

Работа над эти важным экологическом проектом началась еще за три года до промышленной эксплуатации платформы «Приразломная» — уже тогда компания начала комплексные исследования в регионе. Потом семь лет ученые и специалисты «Газпром нефти» проводили метеорологические исследования, в том числе систематически оценивали состояние воздуха. Был сделан целый комплекс океанографических и радиологических исследований: взяты пробы почв, изучены популяции рыб и планктона. Многие из тестов проводились в этом регионе впервые.

«Газпром нефть» разработала программы по изучению атлантического моржа и сохранению биологического разнообразия. Для их выполнения компания использовала большой спектр исследований с помощью судовых и прибрежных работ и вертолетных облетов. Кроме того, в исследованиях применялись самолеты-лаборатории, вооруженные инфракрасной и другими видами съемок. Данные получали путем дешифрования спутниковых снимков. С помощью GPS-приемников ученые метели морских млекопитающих для изучения их миграций.

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» Андрей Патрушев комментируя результаты многолетних программ по сохранению биоразнообразия в акватории первой на российском арктическом шельфе платформы «Приразломная», которые легли в основу Экологического атласа, отметил, что значительная часть данных атласа уникальна и никогда прежде не публиковалась. «Газпром нефть» — экологически ответственная компания. Этот принцип положен в основу наших решений и действий на всех проектах и во всех регионах деятельности: от арктических морей до Сахалина», — подчеркнул топ-менеджер.

