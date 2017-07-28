Участники арктической экспедиции на катамаране обогнули Ямал

Путешественники из Санкт-Петербурга обогнули полуостров Ямал на катамаране в ходе арктической экспедиции, сообщает ТАСС.

Команда PLAN X Adventure Team «Полстраны под парусом» вышла в Карское море и приближается к Байдарацкой губе, расположенной между Югорским полуостровом и полуостровом Ямал.

В ходе экспедиции экстремалы проплывут от Красноярска до Архангельска, сплавятся по Енисею и преодолеют четыре арктических моря (Карское, Печорское, Баренцево, Белое).

17 июля путешественники пополнили запасы в Дудинке — последнем крупном населенном пункте на маршруте. Всего на борту судна было погружено 300 литров топлива, а также запасы продовольствия на 3,5 месяца автономного движения.

22 июля команда прошла самую северную точку маршрута — остров Шокальского в Карском море.

Путешествие стартовало 26 июня из Красноярска. По плану к конце сентября команда финиширует в Архангельске.

Для поездки было создано специальное парусное судно модульной конструкции. Его основным преимуществом участники экспедиции называют надувные корпуса и разборную раму, которые позволяют в сложенном виде отправить катамаран в любую точку России.

