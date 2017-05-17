Правительство ЯНАО представит туристические маршруты на выставке в Китае

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) представит туристический потенциал региона, в частности арктические маршруты, в ходе IV Российско-Китайского ЭКСПО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Выставка состоится в июне 2017 года в Харбине (КНР).

От Ямала сформирована делегация в Харбин, в нее вошли представители чиновничества и предприниматели. Экспозиция ЯНАО включит в себя товары, произведенные на ведущих предприятиях АПК региона, а также туристические продукты округа.

Также будут представлены арктические турмаршруты, включая экзотические этнографические путешествия. «У нас есть договоренности с 13 национальными общинами, проживающими на территории ЯНАО. Эти семьи хантов и ненцев ведут традиционный образ жизни, у них многотысячные стада оленей. К ним приезжают пожить туристы и проводят вдали от цивилизации от одного дня до недели», — поделилась замдиректора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалтур» Ирина Плотникова.

Отмечается, что на территории Ямала работают 36 маршрутов, среди которых есть, например, «Охота за северным сиянием» и

путешествие к крайней восточной точке Европы.