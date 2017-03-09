На Ямале создали новый заповедник

На Ямале появится новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) — Сынско-Войкарский заказник. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Дмитрия Кобылкина.

Создается заповедник для научных исследований, экологического мониторинга, охраны северных нерестовых рек.

«Необходимость дополнительной охраны рек Сыня и Танью обусловлена высокой их значимостью в процессе естественного воспроизводства водных биоресурсов и существующим в настоящий момент браконьерским промыслом, который ведется в период нереста ценных сиговых рыб», — сообщили в Институте экологии растений и животных Уральского отделения (УрО) РАН, выполнявшем научное обоснование создание нового заповедника.

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Площадь заповедника составит более 292 тысяч гектаров, расположится он на территории Шурышкарского района ЯНАО. Представителям коренных народов будет разрешено возводить там традиционные жилые и хозяйственные здания, и использовать местную флору и фауны для собственных нужд, кроме ловли рыби сетями.

Таким образом, на территории ЯНАО будет уже 14 заповедников. Общая их площадь составляет восемь миллионов гектаров — около 10 процентов земель всего округа.