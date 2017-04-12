Рэпер Рома Жиган принял участие в арктической экспедиции спецназа

В Нижневартовске завершилась военная экспедиция «Северный десант-2017», стартовавшая 25 марта. В ходе учений бойцы спецназа испытали оружие и технику в суровых арктических условиях, сообщает «Российская газета».

В конечной точке маршрута участников экспедиции встретил член коллегии Военно-промышленного комплекса Олег Мартьянов. Он отметил, что обеспечить сплошную военную защиту арктической зоны невозможно. Военную и террористическую угрозу должны отражать мобильные силы спецподразделений.

В составе экспедиции было 13 человек: шесть ветеранов ВДВ, шесть действующих офицеров сил специального назначения и рэпер Роман Чумаков более известный как Рома Жиган. Артист выполнял обязанности видеооператора и «группы поддержки».

В ходе испытания военные доказали, что олени не подходят им в качестве тягловой силы. Упряжка из трех животных не смогла провезти тонну груза и двух бойцов больше одного километра. На снегоходах же спецназовцы за один переход преодолели 640 километров, хотя многие элементы арктического транспорта еще требуют доработки.

Участники экспедиции испытали радиосвязь в северных широтах. Они отмечают, что проблема связи будет закрыта в ближайшее время с введением в строй беспилотников-ретрансляторов и атмосферных спутников.

Вариант экипировки «Ратник», по словам военных, хорошо себя показал, но будет улучшен. Оружием бойцы остались в целом довольны. Самыми эффективными признали созданные еще в СССР автоматы Калашникова и пистолеты Макарова.

Экспедиции «Северный десант» проводятся с 2008 года под эгидой Русского географического общества. Руководит проектом ветеран Воздушно-десантных войск Александр Петерман. Цель экспедиций — исследование и освоение Арктики, испытание навигационных систем и оружия.