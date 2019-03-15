«Газпром нефть» создала платформу возможностей «Профессионалы 4.0»

Компания «Газпром нефть» создала платформу «Профессионалы 4.0», доступ к которой открылся в рамках финала конкурса «Лидеры России» для 2000 полуфиналистов и финалистов первого и второго потока конкурса. Об этом сообщили в компании.

«Профессионалы 4.0» — это цифровая платформа, где встречаются с одной стороны таланты, с другой — вполне конкретные, прикладные задачи крупных российских компаний. «Проект «Профессионалы 4.0» - это новый формат взаимодействия между крупным бизнесом и талантливыми людьми, которые хотят развиваться, работать на благо своего региона и всей страны». — отметил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Платформа дает возможность выбрать интересные для себя задачи (проекты) и принять участие в работе над ними. Такая работа позволит всем желающим познакомиться с корпоративной культурой и людьми в крупных компаниях, проявить (проверить) себя в реальном деле совместно с проектной бизнес-командой компании, и возможно, открыть для себя новые карьерные перспективы.

Компаниям платформа поможет быстро усилить проектные команды новыми людьми с требуемыми компетенциями именно на тот срок и в том объеме, в котором это необходимо.

Также платформа поддерживает реализацию стратегии технологического развития, предотвращает отток талантливых специалистов за рубеж, повышает привлекательность реального бизнеса и государственной службы для молодежи.

В настоящее время на платформе размещено 40 проектных задач не только от компании «Газпром нефть», но и ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Росэлектроника», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», бизнес-школы «Сколково», Администрации Ленинградской области.

В первую очередь, это задачи в области новых технологий, цифровизации, импортозамещения. В частности среди представленных на платформе проектов — разработка бизнес-схем по продаже авиатоплива для сегмента B2C («Газпром нефть»), создание моделей коммерциализации цифровой платформы для технологического центра «Бажен» («Газпром нефть»), разработка системы защищенного мониторинга состояния здоровья по показателям пульса (Росэлектроника), разработка предложений по изменению формата работы совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области (администрация Ленинградской области), анализ лучших практик по закупке логистических услуг («Сибур»).

Первыми, кому был предоставлен доступ к платформе, стали «Лидеры России». В дальнейшем планируется приглашать на платформу студентов, предпринимателей, молодых ученых, специалистов в разных сферах деятельности и совместно с компаниями-партнерами платформы размещать новые задачи и развивать ее функциональность.

По планам уже к концу года на платформу «Профессионалы 4.0» будет приглашено более 5000 талантливых людей, с чьим вовлечением будет решено более 100 проектных задач от более чем 15 компаний-партнеров.

