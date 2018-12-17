«Газпром нефть» создала мобильное приложение для онлайн-оплаты топлива

«Газпром нефть» запустила мобильное приложение АЗС.GO для оплаты топлива на станциях автозаправочной сети компании. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

«Этот продукт создан в рамках стратегии цифровой трансформации "Газпром нефти", весь цикл разработки приложения велся внутри компании», — отметил в связи с запуском приложения председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. «Мы ожидаем, что рынок онлайн-оплаты на АЗС будет расти ежегодно очень быстрыми темпами. В 2019 году мы намерены развивать АЗС.GO с концепцией единой точки входа для автолюбителей и профессиональных водителей, планируем привлекать к сотрудничеству банки, сервисы партнеров, а также интегрировать приложение с другими клиентскими решениями», — рассказал он.

В свою очередь, в пресс-службе компании отметили, что использование АЗС.GO позволяет сократить время заправки автомобиля на АЗС в 1,5-2 раза. Приложение помогает клиенту создавать заказ по количеству литров или на определенную сумму. Автомобилист может произвести оплату, не выходя из машины, с помощью привязанной банковской карты или с помощью ApplePay. В АЗС.GO также предусмотрена функция поиска заправки по местоположению и ценам на бензин и дизельное топливо. В ближайшее время для пользователей будет доступен кэшбэк от ряда крупных российских банков.

Мобильное приложение поддерживается на 100 АЗС сети «Газпромнефть» в Москве и Санкт-Петербурге. До конца 2018 года число АЗС, подключенных к сервису, достигнет 200 станций. В 2019 году онлайн оплата заправки в мобильном приложении будет доступна на всей сети АЗС «Газпромнефть» в России.