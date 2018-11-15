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«Газпром нефть» открыла второе месторождение на шельфе Охотского моря

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«Газпромнефть-Сахалин», дочерняя компания «Газпром нефти», завершила бурение и испытание поисково-оценочной скважины на Баутинской структуре Аяшского лицензионного участка на шельфе Охотского моря, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

В «Газпром нефти» отметили, что по результатам выполненных работ открыто месторождение углеводородов, геологические запасы которого оцениваются свыше 137 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Новое месторождение получит название «Тритон».

Решение о бурении на Баутинской структуре было принято на основании глубокого геологического изучения региона, интерпретации данных сейсморазведки 3D, а также успешного опыта бурения на Аяшском участке. В 2017 году здесь было открыто месторождение «Нептун», одно из крупнейших на сахалинском шельфе. Его запасы составили 415 миллионов тонн нефти по категориям С1+С2.

При строительстве скважины на Баутинской структуре применялись передовые технологические решения, что позволило выполнить работы качественно и в срок.

«С 2017 года на Аяшском лицензионном участке мы открыли уже второе месторождение нефти. Это позволяет говорить о формировании нефтедобывающего кластера на шельфе Сахалина и делает Дальний Восток новым стратегическим регионом на карте активов "Газпром нефти"», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. «Разработка месторождений "Нептун" и "Тритон" откроет значительные перспективы для развития инфраструктуры острова и в целом для социально-экономического роста в Сахалинской области», — подчеркнул он.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 километрах от береговой линии. Глубина моря на участке — до 90 метров. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 квадратных километров.

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