Названа самая популярная сеть автозаправок

Главный критерий выбора автозаправок для россиян — качество топлива. Так, самой востребованной сетью стала «Газпромнефть». Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что за последние полгода там хотя бы раз заправляли автомобили 65 процентов респондентов. Еще 40 процентов опрошенных заявили, что эти автозаправочные станции для них служат основными.

На втором месте оказались АЗС компании «Лукойл». За полгода хотя бы раз там заправлялись 47 процентов респондентов. Замыкает тройку лидеров «Роснефть». В течение полугода там заправлялись около 17 процентов опрошенных.

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В числе важных критериев при выборе заправки, помимо наличия нужного топлива и разумной цены, респонденты отметили удобный въезд и выезд (85 процентов), месторасположение (84 процентов), хорошую репутацию поставщика нефтепродуктов (84 процентов), возможность оплаты картой (81 процентов) и отсутствие перерывов в работе заправки (77 процентов).

Ранее сообщалось, что российские сети АЗС потеряли в общей сложности 12 миллиардов рублей из-за резкого скачка цен на бензин. Основной причиной роста цен власти называли подорожание нефти на мировом рынке и стремление нефтяных компаний компенсировать выпадающие убытки из-за необходимости продавать топливо внутри страны.

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