Рост цен на бензин обошелся заправкам в миллиарды рублей

Российские сети автомобильных заправок (АЗС) потеряли в общей сложности 12 миллиардов рублей из-за резкого скачка цен на бензин. 9,3 миллиарда пришлись на заправки крупных нефтяных компаний, а 3,4 миллиарда — на независимых владельцев заправок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования аналитического центра Национального топливного союза (НТС).

Потери АЗС были зафиксированы в мае, а в июне сетям удалось выйти в ноль. Этому поспособствовали меры правительства: снижение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также наращивание поставок нефтепродуктов в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

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Тем не менее частные АЗС до сих пор находятся на грани банкротства из-за закредитованности и потери клиентов. «В мае-июне независимые АЗС из-за диспаритета цен вынуждены были держать цены выше, чем розница нефтяных компаний», — отмечают эксперты НТС.

Резкий рост цен на бензин начался в апреле 2018 года и продолжался примерно до середины июня. В некоторых регионах стоимость литра топлива перевалила за психологическую отметку в 50 рублей. Основной причиной роста цен власти называли подорожание нефти на мировом рынке и стремление нефтяных компаний компенсировать выпадающие убытки из-за необходимости продавать топливо внутри страны.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству повышать пошлину на экспорт бензина до 90 процентов от пошлины на нефть. Так, в случае роста цен на бензин правительство сможет повысить тариф на экспорт бензина, ввиду чего нефтяным компаниям будет выгоднее продавать топливо на российском рынке.

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