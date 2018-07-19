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Путин разрешил тормозить цены на бензин

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству повышать пошлины на экспорт бензина до 90 процентов от пошлин на нефть, сообщается в документе портала правовой информации.

Заместитель министра финансов Илья Трунин рассказал РИА Новости, что документ предоставит кабмину право увеличивать ставку экспортной пошлины до 90 процентов на светлые нефтепродукты, товарный и перегонный бензин на протяжении 2018 года. Он отметил, что данная мера уже применялась в 2011 году.

Повышенная экспортная пошлина позволит правительству влиять на объемы поставок нефтепродуктов, а соответственно, и бензинов, на российский рынок. Высокая пошлина будет делать поставки нефтепродуктов за рубеж невыгодными, в таком случае компании начнут продавать топливо на российском рынке. Также документ освобождает от пошлин нефть, добытую на месторождениях, входящих под применение режима НДД (налог на дополнительный доход).

На сегодняшний день экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30 процентов от ставки на нефть, в то время как на прямогонный бензин — 55 процентов.

В июне россияне столкнулись с резкими скачками цен на бензин. В некоторых регионах цены за литр превысили даже психологическую отметку в 50 рублей за литр. Путин объяснял такой резкий скачок цен стремлением нефтяных компаний вернуть выпадающие доходы от роста цен на нефть.

В итоге власти предприняли ряд мер для остановки роста стоимости бензина. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила компании увеличить выпуск бензинов для российского рынка, однако фундаментальным решением занимался Минфин: ведомство предложило в качестве главного инструмента влияния цен введение экспортной пошлины на нефтепродукты.

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