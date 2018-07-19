Путин разрешил тормозить цены на бензин

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству повышать пошлины на экспорт бензина до 90 процентов от пошлин на нефть, сообщается в документе портала правовой информации.

Заместитель министра финансов Илья Трунин рассказал РИА Новости, что документ предоставит кабмину право увеличивать ставку экспортной пошлины до 90 процентов на светлые нефтепродукты, товарный и перегонный бензин на протяжении 2018 года. Он отметил, что данная мера уже применялась в 2011 году.

Повышенная экспортная пошлина позволит правительству влиять на объемы поставок нефтепродуктов, а соответственно, и бензинов, на российский рынок. Высокая пошлина будет делать поставки нефтепродуктов за рубеж невыгодными, в таком случае компании начнут продавать топливо на российском рынке. Также документ освобождает от пошлин нефть, добытую на месторождениях, входящих под применение режима НДД (налог на дополнительный доход).

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На сегодняшний день экспортная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный бензин и масла составляет 30 процентов от ставки на нефть, в то время как на прямогонный бензин — 55 процентов.

В июне россияне столкнулись с резкими скачками цен на бензин. В некоторых регионах цены за литр превысили даже психологическую отметку в 50 рублей за литр. Путин объяснял такой резкий скачок цен стремлением нефтяных компаний вернуть выпадающие доходы от роста цен на нефть.

В итоге власти предприняли ряд мер для остановки роста стоимости бензина. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила компании увеличить выпуск бензинов для российского рынка, однако фундаментальным решением занимался Минфин: ведомство предложило в качестве главного инструмента влияния цен введение экспортной пошлины на нефтепродукты.

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