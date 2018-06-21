Цена литра бензина пробила психологическую отметку

Стоимость литра бензина на Кубани преодолела психологически важную отметку в 50 рублей за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата по Краснодарскому краю. Так, стоимость бензина марки АИ-98 составляет 50,22 рубля за литр.

Литр бензина марки АИ-92, по данным Краснодарстата, на Кубани в среднем обойдется в 43,02 рубля, АИ-95 — за 46,48 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива — 43,40 рубля за литр.

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При этом месяц назад на заправках Кубани АИ-92 стоил 40,82 рубля, АИ-95 — 44,27 рубля, а АИ-98 — 45,85 рубля за литр, дизельное топливо — около 41,06 рубля за литр.

Ранее, 19 июня, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заверила россиян, что цены на бензин остановили рост, а в некоторых регионах даже пошли на спад. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин утверждал, что цены начали стабилизироваться.

Резкий скачок стоимости бензина в России был зафиксирован в период с 21 по 27 мая, тогда цена некоторых марок выросла сразу на рубль за литр. Это связывали с мировым ростом цен на нефть, а российские нефтедобывающие компании попытались заработать на росте, повышая цены на бензин, чтобы закрыть выпадающие доходы от дорогой нефти.

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