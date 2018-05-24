«Газпром нефть» и Mail.Ru Group договорились сотрудничать в сфере IT-технологий

«Газпром нефть» и Mail.Ru Group в ходе ПМЭФ-2018 заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения цифровых технологий и решений индустрии 4.0, передает корреспондент «Ленты.ру».

Ключевым направлением совместной работы специалистов «Газпром нефти» и Mail.Ru Group станет разработка, тестирование и внедрение решений по накоплению и обработке данных в реальном времени — BigData и FastData — для оптимизации и повышения эффективности процессов в области логистики, переработки и сбыта нефтепродуктов. Результатом станет создание универсальной системы на основе российского программного обеспечения, которая позволит в режиме онлайн осуществлять комплексное управление производством, реализацией и доставкой продукции с производственных активов компании в любую точку мира. Система будет интегрирована в глобальную IT-платформу «Газпром нефти», над созданием которой компания работает в рамках цифровой трансформации бизнеса. Кроме того, партнеры совместно займутся разработкой российской промышленной шины данных для сбора, унификации и анализа информации в режиме реального времени.

Апробацию технологий партнеры планируют осуществить на базе технологических мощностей операторов битумного и авиатопливного бизнесов компании: «Газпром нефть — Битумные материалы» и «Газпромнефть-Аэро» соответственно. Первым проектом станет внедрение IT-решения по управлению поставками битумных материалов в любую точку в заданное время, что повысит эффективность логистики автомобильных перевозок. Также будет создана система мгновенных взаиморасчетов по заправкам «в крыло» на основе технологии блокчейн. Впоследствии новые решения будут тиражированы на другие активы компании и интегрированы в IT-архитектуру единой цифровой платформы.

Комментируя соглашение с Mail.Ru Group, председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что «проект создания единой цифровой платформы "Газпром нефти" направлен на глобальную трансформацию бизнеса». «К решению задачи по цифровизации мы привлекаем лучших российских технологических партнеров, способных предоставить глубокую экспертизу и масштабируемые решения для создания инструментов и моделей нового, цифрового производства, способного радикально повысить эффективность бизнеса компании», — отметил он.