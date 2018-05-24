«Газпром нефть» поможет Подмосковью строить долговечные трассы

«Газпром нефть» будет поставлять в Подмосковье битумные материалы для автомобильных дорог. Соответствующее соглашение заключили губернатор Андрей Воробьев и председатель правления нефтяной компании Александр Дюков на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 24 мая.

«Технологическое лидерство "Газпром нефти" в сфере производства высококачественных битумных материалов обеспечивается внедрением передовых технологий, выпуском инновационной продукции и развитием уникальных отраслевых проектов. Совместно с правительством Московской области мы создадим эффективные решения для транспортной инфраструктуры, которые позволят строить качественные и долговечные трассы», — сказал Дюков.

На уникальном оборудовании будут смоделированы реальные эксплуатационные условия автодорог Подмосковья. По результатам исследований разработают оптимальные рецептуры битумных вяжущих, адаптированные к климату региона и интенсивному автомобильному движению.

Соглашение также предусматривает содействие импортозамещению моторных масел и смазочных материалов.

Ранее в четверг Андрей Воробьев положительно оценил работу подмосковной делегации в первый день форума. В частности, были достигнуты href="https://lenta.ru/news/2018/05/24/soglachenie/" target="_blank">договоренности о строительстве на территории региона завода по производству боросиликатного стекла, предприятий мясоперерабатывающей промышленности, а также фармацевтического производства.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997-го. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.