Воробьев оценил работу делегации Подмосковья в первый день ПМЭФ

Власти Подмосковья подписали ряд важных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 24 мая.

«Это не те соглашения, которые на бумаге, а имеют конкретный план действий по строительству новых заводов, созданию рабочих мест. И вот сегодня в первой половине дня мы очень интенсивно встречались с новыми инвесторами, это и сельское хозяйство, машиностроение, фармакология приходит к нам, для нас это приятное событие», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что всего в рамках мероприятия планируется подписать порядка 20 соглашений на общую сумму 35 миллиардов рублей. «Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», — добавил глава региона.

В частности, в первый день работы ПМЭФ представители подмосковной делегации договорились с инвесторами о строительстве на территории региона завода по производству боросиликатного стекла, 10 индустриальных парков, предприятий мясоперерабатывающей промышленности, а также фармацевтического производства.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.