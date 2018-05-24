10 индустриальных парков создадут в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе Петербургского международного экономического форума подписал соглашение по созданию 10 индустриальных парков на территории региона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 24 мая.

«Проект поделен на несколько этапов, в рамках первого начнут свою работу сразу три индустриальных парка. Все 10 объектов мы планируем ввести в строй к 2029 году», — сказала акционер группы компаний «Рота» Алла Налча.

Инвестиции в проект составят более двух миллиардов рублей, на предприятиях будет создано свыше восьми тысяч рабочих мест. «Создание индустриальных парков позволит ликвидировать многие диспропорции, в том числе и главную - концентрацию рабочих мест в центре и жилья на окраинах»,— подчеркнула она.

Индустриальные парки разместятся в Ленинском, Пушкинском, Дмитровском районах и городском округе Истра. В частности, в особой экономической зоне «Дубна» планируется выпуск гибких насосно-компрессорных труб для нефтегазовой промышленности.

Ранее в четверг сообщалось, что в первый день экономического форума Андрей Воробьев подписал ряд соглашений о реализации важных инвестиционных проектов в регионе, один из них — завод по производству боросиликатного стекла.

В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.