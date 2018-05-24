Власти Подмосковья рассказали о стенде региона на ПМЭФ-2018

Порядка 15 деловых встреч с инвесторами, руководителями компаний пройдет на стенде Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 24 мая.

В этом году регион представит на форуме практики в сфере привлечения инвестиций, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, цифровой экономики.

На деловом завтраке для иностранного дипломатического корпуса «Деловой климат в России: чего удалось достичь и куда двигаться дальше?» будет представлен инвестиционный потенциал региона, продемонстрирована интерактивная карта инженерных сетей, механизм отбора земельных участков в индустриальных парках, электронные платформы — портал промышленной кооперации, «Добродел», портал исполнения контрактов, единый портал торгов, цифровая система управления госзаказом.

С помощью интерактивных панелей, установленных на стенде, посетители смогут узнать интересующие их показатели в любой отрасли региона. Всего в рамках ПМЭФ-2018 запланировано подписание более 20 соглашений о сотрудничестве.

В прошлом году стенд Московской области стал одним из самых посещаемых, подмосковным правительством было заключено соглашений на общую сумму 30,73 миллиарда рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 24–26 мая под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран. В частности, в Петербург приедут делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента.