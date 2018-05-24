Воробьев указал на лидерство Подмосковья в экономике

Подмосковье должно «найти рецепты» для более устойчивого экономического развития, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума. Его слова в четверг, 24 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы хотим войти в пятерку лучших стран мира по экономике, поэтому должны научиться поддерживать экспорт. Для этого нам нужно создавать условия внутри страны. В Московской области мы этим занимаемся. Рост экономики в регионе находится на уровне 3,7-3,9 процента. Наша задача — и в будущем быть лидерами экономического роста в стране, найти рецепты для более устойчивого экономического развития», — сказал глава региона.

В ходе дискуссии «Новые механизмы инвестиционной политики: «Локомотивы роста» обсуждалось состояние делового климата в России, меры для обеспечения роста промышленного производства, перспективные механизмы инвестиционной политики и создание благоприятных и предсказуемых финансовых, экономических условий ведения бизнеса.

В мероприятии участвовали секретарь министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, президент РСПП Александр Шохин, заместитель министра финансов Андрей Иванов, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители министерств иностранных государств и крупных российских предприятий.

В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия.