Воробьев рассказал о строительстве нового завода

Завод по производству боросиликатного стекла построят в Подмосковье. Соответствующее соглашение власти Московской области подписали с компанией «Медикал Гласс Стандарт» в рамках Петербургского международного экономического форума, передает в четверг, 24 мая, корреспондент «Ленты.ру».

Со стороны Московской области соглашение подписал глава региона Андрей Воробьев.

Строительство завода полного производственного цикла начнется в четвертом квартале 2018 года, говорится в сопроводительных материалах. Запуск предприятия будет осуществляться в две очереди — 2020 и 2022 годах.

Планируется инвестировать до двух миллиардов рублей для строительства первой очереди и до 4,1 миллиарда рублей – для второй очереди. Предприятие создаст в целом более 500 рабочих мест со средней заработной платой 50 тысяч рублей в месяц.

В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия. Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран. В частности, в Петербург приедут делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента.