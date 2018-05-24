Более пяти соглашений подписал Воробьев в первый день ПМЭФ-2018

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений о реализации важных инвестиционных проектов в регионе. Об этом в четверг, 24 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, в Ногинском районе планируется создать тепличный комплекс по производству плодовоовощной продукции в закрытом грунте. В нем будут выращивать около 20 тыс тонн овощей и фруктов в год.

Кроме того, в Кашире планируется создать производственный комплекс предприятий мясоперерабатывающей промышленности. Инвестиции в проект составят около семи миллиардов рублей, появится порядка 500 новых рабочих мест.

Согласно еще одному соглашению на паях в Рузском городском округе будет реконструирован и дооборудован завод по производству сублимированного кофе. В Серпуховском районе будет размещено фармацевтическое производство.

Ранее в четверг губернатор договорился о строительстве в регионе завода по производству боросиликатного стекла. Предприятие создаст в целом более 500 рабочих мест со средней заработной платой 50 тысяч рублей в месяц.

В этом году ПМЭФ продлится с 24 по 26 мая. Главной темой форума стало создание экономики доверия. Ожидается, что в нем примут участие около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран. В частности, в Петербург приедут делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента.