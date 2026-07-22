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13:47, 22 июля 2026Спорт

Месси пропустит старт клубного сезона

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустит старт клубного сезона
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Vincent Carchietta / IMAGN IMAGES / Reuters

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси пропустит старт клубного сезона. Об этом сообщает ESPN.

39-летний футболист вместе с партнером по команде Родриго де Полем попросил дать им отдохнуть после чемпионата мира. Игроки пропустят домашний матч против «Чикаго Файр» 23 июля и выездную встречу с «Монреалем» 26 июля. Также аргентинцы не примут участия в Матче звезд MLS 29 июля.

Месси вышел в стартовом составе во всех восьми матчах сборной Аргентины на чемпионате мира-2026. Де Поль сыграл в семи встречах из восьми. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов рекомендует 21-дневный период отдыха по окончании каждого сезона по медицинским показаниям.

Сборная Аргентины дошла до финала ЧМ-2026, где уступила команде Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Месси стал лучшим бомбардиром своей команды на турнире, забив восемь мячей и отдав четыре голевые передачи.

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