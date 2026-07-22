Влияние смены главкома ВСУ на положение Зеленского оценили

Политолог Мезюхо: Смена главкома ВСУ стала для Зеленского демонстрацией слабости

Смена главкома ВСУ стала для президента Украины Владимира Зеленского демонстрацией слабости — он уступил новичку в политике Михаилу Федорову, и все окружение это увидело, заявил политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он также отметил, что контроль над армией после замены Александра Сырского на Андрея Драпатого существенно не снизится.

«Зеленский фактически прогнулся под Федоровым. Тот показал свою субъектность в украинском политическом пространстве, а Зеленский, пойдя на такую кадровую ротацию, продемонстрировал слабость. Однако контроль над вооруженными формированиями вряд ли существенно снизится. Драпатов был подобран офисом Зеленского исходя из ряда характеристик: он не занимался политической деятельностью, не является любимчиком медиа, не обладает политической харизмой и не демонстрировал непокорности в ходе конфликта», — пояснил политолог.

По его словам, сама по себе череда отставок — сначала Федорова, а затем Сырского — в любом случае разбалансирует украинские вооруженные формирования. Внутри войск, объяснил Мезюхо, растет недовольство: в офисе Зеленского постоянно говорят о грядущих победах, а армия и общество получают очередные скандалы и коррупционные дела.

«Зеленский еще будет долго преодолевать последствия увольнения министра обороны Федорова», — заключил Мезюхо.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что новый украинский главнокомандующий Михаил Драпатый не бережет воинов, а также у него нет побед, которыми можно похвастаться. Колесник напомнил, что у Драпатого за плечами много поражений на различных участках фронта. Он предположил, что нынешний главнокомандующий Вооруженными силами Украины является больше внутриполитической фигурой.

