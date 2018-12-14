Латвия увидела в российском историке угрозу национальной безопасности

Латвия объявила российского историка Геннадия Бордюгова персоной нон грата. Об этом сообщил научный сотрудник РАН и директор фонда «Историческя память» Александр Дюков на своей странице в Facebook.

По его словам, Бордюгов был остановлен латвийскими пограничниками в аэропорту, куда он прилетел транзитом. Как заявили сотрудники пограничной службы, историк «представляет угрозу национальной безопасности страны».

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Дюков добавляет, что осенью его коллега стал персоной нон грата в Грузии. «[Решение] стало местью грузинских властей за публикацию подготовленных в рамках международного проекта сборников документов о Большом терроре 1937 - 1938 гг. в Грузинской ССР», — пишет он.

Он также выразил Бордюгову поддержку со стороны фонда «Историческая память» и призвал обратить внимание на «репрессивные практики властей прибалтийских стран в отношении "неугодных" историков».

В 2012 году Дюков и руководитель исследовательских программ в фонде «Историческая память» были объявлены персонами нон грата. Историки расценили это как «возмутительное вмешательство в дела исторической науки, примитивное политическое давление и прямую попытку воспрепятствовать объективным исследованиям проблемных страниц российско-латвийской истории».

Фонд «Историческая память» — некоммерческая общественная организация, содействующая научным исследованиям российской и восточноевропейской истории ХХ века.

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