Дюков рассказал о перспективах освоения Ачимовской толщи

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков в рамках совещания у вице-премьера Дмитрия Козака рассказал о перспективе освоения запасов Ачимовской толщи, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

По экспертным оценкам извлекаемые запасы Ачимовских залежей составляют от 0,5 до 1 миллиарда тонн жидких углеводородов. Однако для вовлечения этих запасов в разработку необходимо преодолеть ряд технологических вызовов. «Газпром нефть» уже создала первую в отрасли цифровую модель Ачимовской толщи, изучив ее объекты в шести регионах России на территории более 1,5 миллиона квадратных километров, главным образом — в ЯНАО и ХМАО. Компания предлагает создать технологический полигон на базе одного из ее лицензионных участков в ЯНАО. Таким образом, для разработки и тестирования технологий освоения Ачимовской толщи можно будет объединить усилия участников отрасли, научного сообщества, производителей оборудования и государства.

«Традиционные месторождения в Западной Сибири истощаются, и так называемой "легкой" нефти, которую можно добывать технологиями прошлого века, становится все меньше», — отметил Александр Дюков. «А спрос на углеводороды не только не уменьшается, но и растет. Поэтому одна из главных целей для российской нефтяной отрасли — это создание новых эффективных технологий и оборудования для работы с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами. Так, только решение задачи по рентабельной разработке Ачимовской толщи может обеспечить дополнительную добычу 20-40 миллионов тонн нефти в год», — подчеркнул он.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак провел совещание по вопросу технологического развития нефтяной отрасли на площадке научно-технического центра «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Во встрече приняли участие представители крупнейших нефтяных компаний страны.