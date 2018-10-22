Экономика
 
Последние новости
Путин распорядился о контрсанкциях против Украины
Дед в последний момент вырвал внука из смертельных объятий питона
Германия нашла способ наказать Саудовскую Аравию
Телеведущая приняла роды на шоу и разрыдалась
У самозанятых решили забрать весь доход
Мистера Кредо забрали в полицию
Футболист «Реала» решил уйти к Роналду
Должник по алиментам похвастался неуловимостью и попался
Стало известно о роскошной жизни Ким Чен Ына в обход санкций
Приближенных бизнесмена Евгения Пригожина заподозрили в криминале
Новости партнеров

Пенсии американцев вложили в российские компании под угрозой санкций

Перейти в «Мою Ленту»

Калифорнийский пенсионный фонд пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, CalPERS) держит потенциально токсичные российские бумаги (акции подсанкционных компаний, гособлигации) более чем на 1,1 миллиарда долларов, сообщает РБК.

По состоянию на 30 июня фонду принадлежали акции российских компаний на 872 миллиона долларов. Из них 658 миллионов — акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических). CalPERS владеет акциями таких компаний, как «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз».

11 октября сообщалось, что на конец июня этого года инвестиции фонда в российские долговые бумаги выросли с 2017 года на семь процентов и достигли 460 миллионов долларов. Благодаря этому штат Калифорния вошел в десятку крупнейших держателей российского госдолга, которые сообщают о своих вложениях открыто.

Акции российских компаний, попавших под действие санкций, есть также у пенсионных фондов California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System). В российском портфеле CalSTRS находятся акции на 161 миллион долларов и на 2,5 миллиона долларов облигаций «Лукойла». Фонд Флориды владеет российскими бумагами на 354 миллиона долларов по состоянию на 30 июня 2018 года. Среди них — акции «Новатэка», Сбербанка, ВТБ, «Газпром нефти», «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Транснефти».

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (NYSCRF) владеет российскими акциями на 82,7 миллиона долларов. Из них 59,3 миллиона долларов приходятся на бумаги подсанкционных компаний.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пенсионные фонды США набрали $1,5 млрд рисковых российских активов
США запустят цикл ужесточения санкций против России
Раскрыт план защиты от санкций против госдолга России
Пенсионной системе США предсказали скорый крах
Другие материалы рубрики
Экономика00:0321 октября

Игра в танчики

Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
11:0519 октября

Восточный экономический форум — 2019 пройдет в сентябре

15:46Сегодня

«Норникель» и BASF поработают над производством аккумуляторных материалов

21:3618 октября

Замглавы «Аэрофлота» Зингман попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Экономика09:2219 октября

Money back

Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
15:02Сегодня

Особые экономические зоны признали неэффективными

19:0718 октября

ТОАЗ начал строительство третьего агрегата карбамида

14:41Сегодня

Обнаружены очередные плюсы от санкций

Экономика00:0218 октября

Взяли кэшем

Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
12:00Сегодня

Редакция русского The Hollywood Reporter запустит свой журнал

14:2515 октября

В 2023 году 50 процентов выручки BIOCAD составит экспорт

10:54Сегодня

На AliExpress раскрыли число российских пользователей

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Угроза мировому православию»
 
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
Должник по алиментам похвастался неуловимостью и попался
Приближенных бизнесмена Евгения Пригожина заподозрили в криминале
РПЦ потребовала от Константинополя извинений
Все материалы
Мир
Мухаммад бин Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
Убивший людей и разнесший перрон поезд попал на видео
Иранского «монетного султана» приговорили к казни
Подросток взорвал автомат по продаже билетов и погиб
Россия захотела от США объяснений
Россия рассказала о готовности усилить военное присутствие в Африке
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Украинский штурмовик пролетел на сверхмалой высоте и попал на видео
Оголодавших туркменов начали штрафовать за покупку еды
На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота
Россия собралась защитить Белоруссию
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Money back
Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
«Норникель» и BASF поработают над производством аккумуляторных материалов
Особые экономические зоны признали неэффективными
Пенсии американцев вложили в российские компании под угрозой санкций
Обнаружены очередные плюсы от санкций
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Умер переживший ядерную бомбардировку лауреат Нобелевской премии по химии
Выявлена новая польза частого употребления кофе
Назван способ избежать потери зрения
Названы условия катастрофического извержения супервулкана
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Футболист «Реала» решил уйти к Роналду
Россиянка попала в число лучших легкоатлеток мира
«Спартак» объяснил увольнение Карреры
Назван главный кандидат на замену Карреры в «Спартаке»
В Норвегии нашли схрон с допингом
Теперь по-взрослому
Загитова и Медведева сразятся в новом сезоне. Чья возьмет?
Все материалы
Культура
Том Йорк«Я страшный зануда, знаю»
Фронтмен Radiohead Том Йорк о саундтреке «Суспирии», славе и смерти жены
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Мистера Кредо забрали в полицию
Каскадера раздавило танком на съемках фильма о «крепком русском духе»
Мединский посетовал на чушь в головах молодежи
Аниту Цой госпитализировали
Все материалы
Интернет и СМИ
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
Киселев объяснил желание сузить свободу слова в России
Интервью об уничтожении «Боинга» украинским Су-25 озвучивали с кастрюлей на голове
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
В России выяснили степень доверия к прессе
Киселев захотел сузить свободу слова в России
Все материалы
Ценности
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Окурок мертвой рок-звезды купили за 250 евро
Раскрыты способы ускорить рост волос
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Туры в Турцию для россиян продолжат дорожать
Актриса из «Гоголя» предложила назвать московский аэропорт в честь Достоевского
На Кипре двое россиян сорвались на автомобиле с обрыва
В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний
Все материалы
Из жизни
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Вечно юная актриса раскрыла секрет своей молодости
Морской «цыпленок без головы» заплыл в холодные воды и удивил ученых
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Грустный турок попытался найти утешение в полиции и угодил под арест
Сообразительный подросток отбил друга у крокодила
Все материалы
Видео: тест Lada Xray Cross
Почти сто тысяч рублей сверху — и обычный Xray превратится в Xray Cross
Очевидное и вероятное
Как будут выглядеть BMW X8, M3 и другие новинки баварской марки, которые мы очень ждем
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
«АвтоВАЗ» вывел на тесты «спортивный» универсал Lada Vesta
Американский стартап сделает электрический пикап с очень быстрой зарядкой
Ford Mustang превратят в «четырехдверное купе»
Все материалы
Дом
«Ребенок, любовь — все забыто»
Бедная москвичка нашла мужа с квартирами и дачей. После развода она потеряет все
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Названы районы Санкт-Петербурга с дешевым съемным жильем
Сбербанк повысил ипотечные ставки
Москва установила офисный рекорд
Названы сроки сноса самого страшного здания Москвы
Все материалы