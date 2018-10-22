Пенсии американцев вложили в российские компании под угрозой санкций

Калифорнийский пенсионный фонд пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, CalPERS) держит потенциально токсичные российские бумаги (акции подсанкционных компаний, гособлигации) более чем на 1,1 миллиарда долларов, сообщает РБК.

По состоянию на 30 июня фонду принадлежали акции российских компаний на 872 миллиона долларов. Из них 658 миллионов — акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических). CalPERS владеет акциями таких компаний, как «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз».

11 октября сообщалось, что на конец июня этого года инвестиции фонда в российские долговые бумаги выросли с 2017 года на семь процентов и достигли 460 миллионов долларов. Благодаря этому штат Калифорния вошел в десятку крупнейших держателей российского госдолга, которые сообщают о своих вложениях открыто.

Акции российских компаний, попавших под действие санкций, есть также у пенсионных фондов California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System). В российском портфеле CalSTRS находятся акции на 161 миллион долларов и на 2,5 миллиона долларов облигаций «Лукойла». Фонд Флориды владеет российскими бумагами на 354 миллиона долларов по состоянию на 30 июня 2018 года. Среди них — акции «Новатэка», Сбербанка, ВТБ, «Газпром нефти», «Газпрома», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Транснефти».

Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (NYSCRF) владеет российскими акциями на 82,7 миллиона долларов. Из них 59,3 миллиона долларов приходятся на бумаги подсанкционных компаний.

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