Калифорния нарастила объем госдолга России

Штат Калифорния вошел в десятку крупнейших держателей российского госдолга, которые сообщают о своих вложениях открыто. Как сообщает Bloomberg, это стало возможным благодаря инвестициям калифорнийского пенсионного фонда пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, Calpers).

На конец июня этого года инвестиции фонда в российские долговые бумаги составили 460 миллионов долларов. Несмотря на ухудшение отношений между США и Россией, объем вложений вырос с 2017 года на семь процентов.

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«Во всех решениях об управлении инвестициями CalPERS следует федеральным законам и законам штата, при этом соблюдая указания совета директоров в отношении конкретных инвестиционных действий», — сообщила представительница фонда Меган Уайт.

Отмечается, что CalPERS — крупнейший государственный пенсионный фонд США, поэтому Конгрессу придется учитывать интересы фонда, когда они будут обсуждать следующий виток санкций. По мнению экспертов, вероятно, американские пенсионные фонды, вложившиеся в российский долг, будут выступать против санкций в отношении суверенных бондов.

Минфин России 10 октября разместил весь запланированный объем долга — облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в декабре 2021 года на 5 миллиардов рублей. Спрос превысил предложение более чем в четыре раза, средневзвешенная доходность составила 8,28 процента годовых.

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