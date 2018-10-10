Россия нарастила госдолг

Минфин в ходе аукциона 10 октября разместил весь запланированный объем долга — облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в декабре 2021 года на 5 миллиардов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Отмечается, что спрос превысил предложение более чем в четыре раза, средневзвешенная доходность составила 8,28 процента годовых. Весь запланированный объем долга Минфину удалось разместить впервые с 25 июля этого года.

В течение сентября ведомству не удавалось привлечь новые заимствования из-за ситуации на долговом рынке. После того как стало известно, что новые санкции США могут распространиться на российский госдолг, в который могут запретить вкладываться американцам, многие нерезиденты начали распродавать имевшиеся у них ОФЗ. В результате цена на них упала, а доходность, напротив, выросла.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Россия может отказаться от размещения еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, и сосредоточиться на выпуске рублевых ОФЗ. Эта мера рассматривается на случай введения новых санкций.

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