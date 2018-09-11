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Россия отказалась наращивать госдолг

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Минфин в очередной раз отказался от аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Как следует из официального сообщения министерства, отменен аукцион, намеченный на среду, 12 сентября.

В заявлении Минфина указано, что аукцион не будет проведен «в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой».

Это уже третья отмена с 22 августа. Впервые в качестве причины ведомство также указало на нестабильную ситуацию на долговом рынке, вызванную распродажей ОФЗ со стороны нерезидентов. Иностранцы распродавали бумаги из-за боязни новых санкций США.

Аукцион состоялся 29 августа, объем размещения облигаций с погашением 15 декабря 2021 года составил 15 миллиардов рублей. Но 5 сентября снова произошла отмена «в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке», как было указано в официальном сообщении.

Стабильность на долговом рынке, в частности, подорвал подготовленный Конгрессом США законопроект, предусматривающий введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом.

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