Минфин решил действовать вопреки санкциям

Минфин России возобновил проведение аукционов облигаций федерального займа (ОФЗ) после недельной паузы. Дата нового аукциона назначена на 29 августа, сообщается на сайте ведомства.

Объем размещения облигаций с погашением 15 декабря 2021 года составил 15 миллиардов рублей. Ранее министерство объявило об отмене аукциона 22 августа. В качестве причины тогда называлась нестабильная ситуация на долговом рынке, вызванная распродажей ОФЗ со стороны нерезидентов. Иностранцы распродавали бумаги из-за боязни новых санкций США.

«Данное решение принято из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков и с учетом мнений участников долгового рынка, постоянно участвующих в аукционах ОФЗ», — говорилось в официальном сообщении ведомства.

Ранее уже сообщалось, что в конгрессе США готовится законопроект о запрете операций с российскими облигациями. Согласно нему, под запрет попадут сделки по облигациям семи крупнейших банков России — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Для всех них блокируются любые операции и сделки с их активами.

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