Россия отказалась влезать в долги

Министерство финансов России отменило размещение облигаций федерального займа (ОФЗ), назначенное на 11 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — говорится в сообщении. Это первый случай отмены Россией подобного аукциона с 2015 года. По данным Минфина, плановый объем размещения ОФЗ во II квартале 2018 года составляет 450 миллиардов рублей.

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Сбербанк также отложил размещение пятилетних биржевых облигаций на сумму в 15 миллиардов рублей. Открытие книги заявок на выпуск было запланировано на 10 апреля. В кредитном учреждении пояснили, что решение связано с волатильностью на финансовых рынках, сообщает РБК.

В Конгрессе США готовится законопроект о запрете операций с российскими облигациями. Документ, если его примут, также запретит сделки по облигациям семи крупнейших банков России — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. С этими кредитными учреждениями блокируются любые операции и запрещаются сделки с их активами.

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