Россия не смогла взять в долг

Минфин не смог провести очередной аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), вернувшись на рынок госдолга после перерыва, связанного с волатильностью, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В качестве причины, по которой аукцион провести не удалось, называется «отсутствие заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре». Объем привлеченных через аукцион средств должен был составить 10 миллиардов рублей.

Ранее 3 октября Минфин смог провести другой аукцион — на 10 миллиардов рублей с погашением в феврале 2024 года.

В течение сентября ведомству не удавалось привлечь новые заимствования из-за ситуации на долговом рынке. После того как стало известно, что новые санкции США могут распространиться на российский госдолг, в который могут запретить вкладываться американцам, многие нерезиденты начали распродавать имевшиеся у них ОФЗ. В результате цена на них упала, а доходность, напротив, выросла.

Из-за этого Минфину пришлось бы выпускать новые бумаги под большую ставку, к чему он был не готов. Последний до сегодняшнего дня аукцион состоялся 29 августа.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия может отказаться от размещения еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, и сосредоточиться на выпуске рублевых ОФЗ. Эта мера рассматривается на случай введения новых санкций.

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