Россия задумала не брать в долг на Западе

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случае усиления санкций Россия может отказаться от внешних заимствований, заменив их внутренними источниками, передает ТАСС.

«Даже если у нас будет дополнительное давление на внутреннее заимствование, даже если у нас будут здесь проблемы или инвесторы будут ожидать более высокой доходности, на это мы идти не будем», — сказал он.

По словам министра, Россия уже выработала политику взвешенного отношения к заимствованиям и будет ее придерживаться в 2019 году.

11 сентября Минфин в очередной раз отказался от аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В качестве причины называлась неблагоприятная рыночная конъюнктура». Это была уже третья отмена с 22 августа.

В федеральном бюджете на 2018 год предусмотрены внешние займы на семь миллиардов долларов, четыре миллиарда из них — для обмена старых выпусков евробондов на новые.

В 2019 году Минфин планирует занять на внешнем рынке такую же сумму, обменяв старый выпуск евробондов на сумму в четыре миллиарда долларов.

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