Россия запаслась золотом

Запасы золота в составе золотовалютных резервов ЦБ в августе выросли на миллион тройских унций (31,1 тонны), следует из данных регулятора.

При этом общая стоимость золотых запасов России за август сократилась — с 77,41 миллиарда долларов до 77,26 миллиарда. Это произошло за счет изменения рыночной цены.

Ранее стало известно, что ЦБ нарастил долю наличной иностранной валюты в своих резервах — до 28 миллиардов долларов. За последние 3,5 года этот показатель вырос в 28 раз.

В августе ЦБ прекратил продавать казначейские облигации США. Сейчас их объем составляет 14,9 миллиарда долларов (по сравнению с 80 миллиардами по состоянию на май). При этом есть предположение, что Россия не избавлялась от госдолга США, а перевела его на офшорные счета в Бельгии и на Каймановых островах, чтобы избежать последствий от возможных санкций.

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