Россия перестала быть крупнейшим держателем госдолга США

Россия выбыла из списка 33 стран, которые держат больше всего ценных бумаг казначейства США (госдолг). Новый перечень опубликовало американское министерство финансов.

Таким образом, сумма облигаций, которыми владеет сейчас Москва, составляет менее 30 миллиардов долларов. На первых местах в списке по-прежнему Китай и Япония.

В апреле Россия распродала половину имеющихся ценных бумаг казначейства США на 47,5 миллиарда долларов, оставив долговых обязательств на 48,7 миллиарда. Тогда в рейтинге стран-держателей американских долговых бумаг страна опустилась с 16-й на 22-ю строчку.

19 марта сообщалось, что госдолг США достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов. Доля внутригосударственного долга составляет 5,6 триллиона долларов. Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была ликвидация государственного долга, однако за год президентства этот показатель вырос более чем на триллион долларов.

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