Объяснен отказ России от госдолга США

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила отказ России от вложений в госдолг США. По ее словам, таким образом регулятор старается снизить риски для российских валютных резервов, диверсифицируя вложения. Об этом во вторник, 19 июня, передает «Интерфакс».

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутата Госдумы о том, почему регулятор предпочитает российской экономике казначейские облигации США.

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Конкретно на вопрос о сокращении доли вложений России в гособлигации США Набиуллина отвечать отказалась, отметив, что регулятор отчитывается о вложениях резервов раз в полгода. «Куда мы вкладываем деньги — мы даем с лагом в шесть месяцев. Это политика ЦБ. Потому что мы крупный держатель резервов и мы не раскрываем своих действий последних. Когда мы опубликуем данные — будет видна новая структура», — подчеркнула глава Банка России.

Россия распродала в апреле почти половину казначейских облигаций США, которые были на балансе Банка России. Речь идет о бумагах на сумму в 47,5 миллиарда долларов, бумаги еще на 48,7 миллиарда остались на счетах ЦБ. Однако о резком сокращении вложений России в госдолг США стало известно только в середине июня после публикации держателей бумаг Минфином США.

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