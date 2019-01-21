Новые ледоколы «Газпром нефти» начали в тандеме обслуживать «Ворота Арктики»

Недавно построенные для «Газпром нефти» ледоколы нового поколения «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников» начали работать в районе нефтеналивного терминала «Ворота Арктики». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе нефтяной компании.

В «Газпром нефти» отметили, что ледокол «Андрей Вилькицкий» завершил переход по Северному морскому пути и присоединился к судну-близнецу «Александр Санников». Их тандем усилил уникальную логистическую схему круглогодичной транспортировки арктической нефти от терминала «Ворота Арктики» до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, откуда осуществляются дальнейшие поставки углеводородов на мировой рынок стандартными танкерными партиями.

«Можно ожидать, что к 2035 году с учетом планов крупных компаний по разработке новых месторождений, в Арктике будет добываться порядка 22 процентов российского газа и 10 процентов нефти», — отметила директор АНО «Институт Внешэкономбанка» Юлия Зворыкина. «Важнейшей компонентой здесь видится приобретение современного оборудования и флота», — подчеркнула она.

«Развитие собственного арктического флота является непрофильной, но важной задачей нефтегазовых компаний», — сказал в свою очередь главный конструктор Крыловского государственного научного центра Валерий Беляшов. «Это явление можно считать положительным, поскольку танкеры и ледоколы проектируются и строятся с учетом технических ограничений глубин в районе терминалов и портов, а также технологии загрузки продукции на суда», — отметил он.

Ледоколы «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников» были построены на Выборгском судостроительном заводе специально для работы в пресных водах Арктики, свыше 200 дней в год покрытых льдом толщиной до 2,5 метра.

Месторождение Новопортовское, которое разрабатывает «Газпром нефть», является одним из наиболее динамично развивающихся проектов по добыче нефти в Арктике. В 2018 году объем добычи на месторождении увеличился более чем на 40 процентов.

«Доля добычи в Арктике уже превышает 20 процентов от общего объема добычи нефти нашей компании. Наличие собственных ледоколов – залог бесперебойного и эффективного функционирования схемы транспортировки арктической нефти, что создает новые перспективы для дальнейшего освоения месторождений в этом регионе», — отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.



