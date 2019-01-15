Портфель заказов судоверфи «Звезда» вырос почти наполовину

Портфель заказов Судостроительного комплекса «Звезда» во втором полугодии 2018 года вырос на 42 процента, и в настоящее время содержит контракты на производство 37 судов. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте компании «Роснефть», которая является якорным заказчиком предприятия.

«Роснефть» разместила заказов на 26 судов. В их числе: 12 танкеров-челноков ледового класса Arc6 и Arc7, четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс». Для «Газпрома» будет построено пять судов. Среди них: три судна-снабжения, одно судно для перевозки буровых бригад и одно многофункциональное судно обслуживания морского добычного комплекса.

«Росморпорт» построит на судостроительном комплексе один мелкосидящий ледокол. Этот контракт предусматривает опцион еще на три аналогичных судна. Компания «Совкомфлот» заказал на «Звезде» два танкера класса «Афрамакс» и три среднетоннажных танкера класса MR. Судостроительный комплекс «Звезда» продолжает процесс заключения новых контрактов.