«Роснефть» показала энергетикам «Звезду»

Компания «Роснефть» на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» представила стенд, посвященный строительству судостроительного комплекса «Звезда». Участники форума активно обсуждают основные вызовы энергетического сектора, а также технологические решения для освоения ресурсов российского шельфа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Крупнейшая в стране судоверфь создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению Президента Российской Федерации. ССК «Звезда» — первая в России верфь крупнотоннажного судостроения, предназначенная для строительства всех типов морских судов и добычных платформ для работы на российском шельфе.

Производственная программа суперверфи «Звезда» ориентирована на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и природного газа. На сегодняшний день в портфеле заказов ССК «Звезда» 26 судов: 4 многофункциональных судна снабжения ледового класса, 12 «зеленых» танкеров класса «Афрамакс» и другая морская техника различных видов.

По оценкам экспертов, судостроительный комплекс «Звезда» станет локомотивом для всей российской экономики и даст импульс к развитию многих смежных областей. Компания «Роснефть» — партнер форума «Российская энергетическая неделя» и ключевой инвестор в нефтегазовые проекты.

