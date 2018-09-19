В «Роснефти» рассказали о проектах по нефтепереработке

Вице-президента «Роснефти» по нефтепереработке Александр Романов рассказал о развитии нефтеперерабатывающего направления компании. Интервью с ним опубликовал ресурс Iz.ru.

Романов отметил, что европейские страны первыми стали выдвигать экологические требования к топливу, а Россия какое-то время была в этом вопросе в роли «догоняющей». «Для этого были и объективные причины, главная из которых – это старый автопарк. Когда в России был введен первый экологический стандарт, двигатели большинства автомобилей в России были приспособлены к топливу никак не выше класса К2», — отметил он.

По его словам, в апреле этого года «Роснефть» запустила в Башкирии пилотный проект по производству бензина «Евро-6». Это был первый опыт производства такого топлива не только в России, но и в мире. «В Европе сейчас такого высокоэкологичного бензина нет, европейцы пока не умеют его делать», — подчеркнул топ-менеджер. «В качестве второго шага мы выбрали Саратовский НПЗ с поставкой в Краснодарский край. К концу сентября наш новый "Евро-6" можно будет купить на более чем 200 АЗС Краснодарского края», — рассказал Романов.

Он также отметил, что компания выбрала Черноморское побережье как приоритетное направление с точки зрения экологии, поскольку это курортная зона. «Много людей ездят туда отдыхать на собственных автомобилях. И это регион, где у "Роснефти" существенная доля розничного рынка. Поэтому появление на наших АЗС топлива "Евро-6", внесет значительный вклад в улучшение экологической обстановки в регионе. Задумайтесь: потребление только 20 тысяч тонн в месяц бензина "Евро-6" вместо стандартного бензина К5 позволит снизить выбросы до 20 процентов (до 3,8 тысяч тонн в год), что является существенным вкладом в сохранение окружающей среды», — подчеркнул он.

При этом, по словам Романова, в дальнейшем компания планирует продавать новое топливо во всех крупных городах.

«Благодаря масштабной реконструкции завода и изменению технологии изготовления топлива, в том числе, компонентного состава, мы сумели разработать такой алгоритм производства, который позволил нам не только существенно улучшить экологические характеристики бензина, но и сделать это без ущерба для себестоимости производства», — рассказал Романов.

Он также подчеркнул, что «Роснефть» проводит беспрецедентную программу модернизации своих НПЗ. «Она самая масштабная в стране — 1,4 триллиона рублей. Уже завершено строительство и модернизация 22 основных установок и комплексов нефтепереработки. Вся произведенная на них продукция поставляется на внутренний рынок. Мы крупнейший поставщик. Поэтому и уделяем такое пристальное внимание развитию экологических характеристик нашего топлива. Ведь это не для кого-то. Это для нас с вами, для наших детей», — сказал Романов.

По его словам, за счет использования нового топлива существенно снижается токсичность отработанных газов — 20 процентов по объемной доле угарного газа и углеводородов, а также до 4 процента оксидов азота.

«Чистый воздух — это главный приоритет. И стандарт "Евро" — это, действительно, прежде всего, про экологию», — отметил Романов. «Но и для самого автомобиля высокоэкологическое топливо дает немало. Мы проводили испытания нового топлива на реальных работающих двигателях. В условиях лаборатории наши «испытуемые движки» проехали по 60 тысяч километров. Испытания показали, что количество отложений на впускных клапанах снижается до 12,5 процента, а отложения в камере сгорания двигателя автомобиля сокращается почти на 13 процентов», — подчеркнул топ-менеджер «Роснефти».

Он также выразил мнение, что пока человечество не перейдет на принципиально иной вид двигателей характеристики моторного топлива будут только улучшаться.