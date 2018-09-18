«Роснефть» начала промышленный выпуск бензина класса «Евро-6» на Саратовском НПЗ

«Роснефть» приступила к промышленному выпуску автомобильного бензина «Евро-6» с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками на Саратовском НПЗ, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «Роснефть» разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования по ключевым показателям качества топлива. Поэтому в бензине «Евро-6» «Роснефти» меньше серы, что снижает коррозионную активность, меньше бензола и ароматических углеводородов, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов. При использовании такого топлива на 12,5 процента снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7 процента — отложений в камере сгорания двигателя автомобиля.

Кроме того, пресс-служба компании сообщила о том, что «Роснефть» приступила к реализации бензина «Евро-6» на АЗС Краснодарского края.

По мнению директор Фонда энергетического развития Сергея Пикина, «чем выше класс топлива, тем меньше выбросы вредных веществ, меньше загрязнения окружающей среды и больше мощность автомобиля». «Но обычно это топливо является более дорогим, чем другие классы, поскольку затраты на производство более чистого топлива несколько выше. "Роснефть", однако, намерена продавать это топливо по цене не выше, чем у обычного бензина Аи-95», — отмечает эксперт. «Пока, конечно, еще далековато до того, чтобы мы повсеместно по стране перешли на "Евро-6": мы не так давно перешли на "Евро-5", причем после довольно сложных переговоров, убеждений, требований и введения ограничений. Так что переход на "Евро-6" пока больше лежит в разряде премиального сегмента, хотя сама тема правильная. Снижение выбросов от двигателей внутреннего сгорания, которое обеспечит выпускаемый "Роснефтью" бензин "Евро-6", — это хорошо», — подчеркнул Пикин.

«Роснефть» произвела масштабную реконструкцию установок Саратовского НПЗ, после которой завод перешел на выпуск топлива экологического класса 5. Современные технологии и высокая квалификация специалистов НПЗ позволили организовать промышленный выпуск улучшенных высокооктановых бензинов. Автомобильный бензин "Евро-6" производства Саратовского НПЗ поступил в продажу и к концу сентября будет доступен потребителям на большинстве АЗС «Роснефти» в Краснодарском крае.

В апреле пилотный проект по выпуску и продаже нового бензина ATUM — 95 «Евро-6» стартовал в Башкирии на АЗС «Башнефти». В ходе реализации проекта были получены положительные результаты, свидетельствующие о том, что новое топливо пользуется доверием и спросом у автовладельцев.