Экономика
 
Последние новости
Посла Израиля вызвали в МИД
ЕС отказался вводить новые санкции против России
Отец-неумеха попытался сфотографировать дочь и изуродовал ее
Лидер украинских радикалов пригрозил расправой ранее избитой журналистке
Пьянству Бузовой в самолете нашли оправдание
Мошенник уговорил директора музея Солженицына вложиться в алмазные рудники 
Мать раскрыла эффективный способ сэкономить на еде
Прогулы для депутатов Думы стали менее затратными
23-летняя чемпионка Европы обнаружена мертвой
Влас и Еник из «Улицы Сезам» оказались гей-парой
Новости партнеров

«Роснефть» начала промышленный выпуск бензина класса «Евро-6» на Саратовском НПЗ

Перейти в «Мою Ленту»

«Роснефть» приступила к промышленному выпуску автомобильного бензина «Евро-6» с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками на Саратовском НПЗ, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «Роснефть» разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования по ключевым показателям качества топлива. Поэтому в бензине «Евро-6» «Роснефти» меньше серы, что снижает коррозионную активность, меньше бензола и ароматических углеводородов, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов. При использовании такого топлива на 12,5 процента снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7 процента — отложений в камере сгорания двигателя автомобиля.

Кроме того, пресс-служба компании сообщила о том, что «Роснефть» приступила к реализации бензина «Евро-6» на АЗС Краснодарского края.

По мнению директор Фонда энергетического развития Сергея Пикина, «чем выше класс топлива, тем меньше выбросы вредных веществ, меньше загрязнения окружающей среды и больше мощность автомобиля». «Но обычно это топливо является более дорогим, чем другие классы, поскольку затраты на производство более чистого топлива несколько выше. "Роснефть", однако, намерена продавать это топливо по цене не выше, чем у обычного бензина Аи-95», — отмечает эксперт. «Пока, конечно, еще далековато до того, чтобы мы повсеместно по стране перешли на "Евро-6": мы не так давно перешли на "Евро-5", причем после довольно сложных переговоров, убеждений, требований и введения ограничений. Так что переход на "Евро-6" пока больше лежит в разряде премиального сегмента, хотя сама тема правильная. Снижение выбросов от двигателей внутреннего сгорания, которое обеспечит выпускаемый "Роснефтью" бензин "Евро-6", — это хорошо», — подчеркнул Пикин.

«Роснефть» произвела масштабную реконструкцию установок Саратовского НПЗ, после которой завод перешел на выпуск топлива экологического класса 5. Современные технологии и высокая квалификация специалистов НПЗ позволили организовать промышленный выпуск улучшенных высокооктановых бензинов. Автомобильный бензин "Евро-6" производства Саратовского НПЗ поступил в продажу и к концу сентября будет доступен потребителям на большинстве АЗС «Роснефти» в Краснодарском крае.

В апреле пилотный проект по выпуску и продаже нового бензина ATUM — 95 «Евро-6» стартовал в Башкирии на АЗС «Башнефти». В ходе реализации проекта были получены положительные результаты, свидетельствующие о том, что новое топливо пользуется доверием и спросом у автовладельцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Российские компании нашли отказ Европейского суда отменить санкции незаконным
«Роснефть» заключила несколько соглашений с китайскими компаниями
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Технокрады

Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
10:15Сегодня

США нанесли очередной удар в торговой войне с Китаем

14:1413 сентября

Фонд Росконгресс подвел итоги Восточного экономического форума – 2018

21:3317 сентября

Американский бизнес заговорил о полном уходе из России

Экономика17:5814 сентября

«Надо сделать профессионализм модным»

Система подготовки в России нерыночная и не способна реагировать на спрос
17:2317 сентября

На пенсии россиян решили направить наворованное

09:0813 сентября

Цифровая экономика стала одной из ключевых тем обсуждения на ВЭФ

20:1917 сентября

Трети россиян предрекли увольнение

Экономика00:0414 сентября

Нахлебались

Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
16:1417 сентября

Депутаты предложили легализовать продажу грибов

11:5811 сентября

Alibaba Group будет развивать электронную коммерцию в России

19:4817 сентября

Президент Мексики заявил о банкротстве страны

Россия
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру IIЦарь в голове
Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
Даша Гордийко«У меня шея, как у сломанной куклы»
Пятилетнюю Дашу спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Песков ответил на вопрос о влиянии гибели Ил-20 на договоренности по Идлибу
Прогулы для депутатов Думы стали менее затратными
Кремль отреагировал на гибель российских военных в Сирии
«Сдохнуть хочется от того, что произошло»
Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
Немецкий врач рассказал об отравлении Верзилова
Все материалы
Мир
В Сирии сбили российский самолет-разведчик Ил-20
В этом виноваты Асад и Израиль. Погибли 15 военных
Сирия дождалась договоренностей по Идлибу и подготовилась к борьбе с боевиками
ЕС отказался вводить новые санкции против России
Обнаружены обломки сбитого в Сирии российского Ил-20
Посла Израиля вызвали в МИД
Москва оставила за собой право ответить Израилю
Москва обвинила Израиль в гибели российских военных в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Константинополь запустил процесс предоставления автокефалии УПЦ
Лидер украинских радикалов пригрозил расправой ранее избитой журналистке
Радикалы захотели расстрелять украинского генпрокурора
В офисе украинских радикалов нашли портрет Гитлера
Все материалы
Экономика
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
«У нас самые большие амбиции по росту базы»
Генеральный директор Tele2 об инвестициях и новых трендах
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
США нанесли очередной удар в торговой войне с Китаем
Американский бизнес заговорил о полном уходе из России
На пенсии россиян решили направить наворованное
Трети россиян предрекли увольнение
Все материалы
Силовые структуры
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
Названы версии убийства свидетеля по делу «ночного губернатора» Петербурга
Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО
Застрелен свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Москалькова предложила снабжать полицейских видеорегистраторами на митингах
Все материалы
Наука и техника
Туман войны
Чем занимался сбитый в Сирии российский самолет-разведчик
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Найден невозможный космический объект
Найдены неожиданные признаки разрушительной катастрофы
Найден новый способ «убить» iPhone
МТС рассказал о синем цвете настроения россиян
Все материалы
Спорт
Словил звезду
Ибрагимович нагибает Америку. Поставить его на место просто некому
Шарапова объяснила досрочное завершение сезона
23-летняя чемпионка Европы обнаружена мертвой
Умер 41-летний ветеран UFC
Серебро Медведевой на Олимпиаде посчитали заслугой Загитовой
Макгрегора назвали обдолбанным коксом лепреконом
Российская чемпионка мира поделилась опытом содержания любовника
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Влас и Еник из «Улицы Сезам» оказались гей-парой
Обвиненная в совращении подростка Азия Ардженто подаст в суд на Роуз Макгоуэн
Звезда сериала «Бригада» назвал виновного в смерти актера на съемках «Смерша»
Появились кадры художественного фильма о жизни геев и лесбиянок в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Умер тележурналист Андрей Мурашов
«Офицер армии» одурачил десятки женщин на сайте знакомств
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Подвыпивший пассажир устроил сеанс бритья прямо в электричке
Спортсмен похвастался убитым медведем и оказался под угрозой смерти
Репортер прервала прямой эфир ради спасения раненой собаки
Все материалы
Ценности
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Меган Маркл навязали новый запрет
Бывшая солистка группы Hi-Fi вышла замуж топлес
Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
Меган Маркл нашла новое призвание
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Пьянству Бузовой в самолете нашли оправдание
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Илон Маск назвал имя первого космического туриста к орбите Луны
Все материалы
Из жизни
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Раненый охотник бросил товарища на съедение медведю и сбежал
Честный школьник вернул найденные на дороге 10 тысяч долларов
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Все материалы
Видео: Порше за 30 млн
Почему Carrera GT — самый дорогой Porsche в России и он совсем не похож на ваш автомобиль?
Мотоциклы с автомобильными моторами
Байки с американскими V8, японскими «оппозитами» и европейскими турбодизелями
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
«Заряженный» Kodiaq RS получит самые большие колеса в истории Skoda
Audi представила электрический кроссовер e-tron
Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного L200
Все материалы
Дом
Ставки сделаны
Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Назван район Москвы с самым дорогим жильем
России предрекли дачный провал
Памятник Сергею Бодрову установят в Москве
Раскрыт список регионов России с нетипично низкими расходами на ЖКХ
Все материалы